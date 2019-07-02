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Buna tepki gösteren İshakpaşa Eğitim Bilim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinden Telat Yıldırım, "Burası İnegöl için çok önemli bir yer. Ancak kendini bilmezler gece bekçi ve güvenlik görevlisi bulunmadığı için tarihi yerlere zarar veriyor. Bunlar bizi çok üzüyor.