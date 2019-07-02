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Tarihi caminin kapısını ve mezar taşlarını kırdılar 2 Temmuz 2019, Salı (İHA)

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki mezar taşları ve türbenin kapısı kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.
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600 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Fatih Sultan Mehmed ile II. Sultan Murad dönemlerinde görev yapan İshak Paşa tarafından yaptırılan cami ve külliyesinin içler açısı durumu üzüyor.