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Kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi 2 Temmuz 2019, Salı AA

Haber görseli
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Bingöl’de motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncuya kadar çalıştırılmamasına karar verildi.
Haber görseli
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Bingöl'de, motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyon, yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar seferden çekildi.

Bingöl-Erzurum kara yolu 35. kilometre Çobantaşı köyü mevkisinde bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait bir kamyonun motor bölümünde kuşun yuva yaptığını fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.