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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, özellikle mavi ve beyaz tonları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Temiz ve berrak suyu, farklı renk tonlarındaki göl yüzeyi, beyaz kumsalı ile eşsiz güzellikleri bir arada barındıran Salda Gölü yaz sezonunda geçmiş yıllara göre yerli ve yabancı turizm hareketliliğinin merkezi oldu. Salda Gölü'nün yer yer derinliği 185 metre ve bu özelliği ile Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alıyor. Herhangi bir akarsu çıkışı bulunmayan ve kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da fotoğraf çekimi konusunda uğrak mekanı. Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı. Salda Gölü'nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise birinci derece doğal sit alanı. Salda Gölü ve çevresi son yıllarda adını sıkça duyuran turizm merkezlerinden biri haline geldi. Salda, İç Anadolu'daki en dikkat çeken plajlardan biri haline geldi.