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Karikatür aşkı 49 yıldır farklı materyallerle devam ediyor 3 Temmuz 2019, Çarşamba (DHA)

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Bursa'daki Kültürpark'ta karikatür çizen Kemal Akkoç, meslekte 50'nci yılını doldurmaya hazırlanıyor. Ortaokul yıllarında öğretmenlerinin karikatürlerini çizerek mesleğe başlayan Kemal Akkoç, edebiyat öğretmeni olmasının ardından da bu tutkusundan vazgeçmedi.
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1970 yılından beri Kültürpark’ta her yaz portatif sandalyesiyle karikatür çizmeye devam eden Akkoç, portre çizimleriyle de beğeni topluyor. Çizimlerini yalnızca kâğıda değil taş, tabak, bardak ve ağaçlara da çizen Akkoç, bu materyallere su kabağını da ekledi. Karikaürist Akkoç, tarlatan su kabağına çizim yapıyor.