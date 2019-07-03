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Muğla’nın Fethiye ilçesini gezdiği esnada su kabaklarını gördüğünü ve böyle bir fikrin ortaya çıktığını paylaşan Akkoç, insanlar tarafından farklı materyallere portre çiziminin ilgi çektiğini dile getirerek, "Su kabağını zımparalıyor, akabinde çizim yapıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Önemli olan sıra dışı şeyler yapmak, bunun peşindeyim. Değişen ve dönüşen dünyada sadece kâğıda çizmek yeterli değil, farklı ebatlarda, farklı materyallere de çizmek gerekiyor. Özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Taşa çizilen portreler kalıcı olduğundan ve yıpranmadığından daha fazla revaçta" açıklamasını yaptı.