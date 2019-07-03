Ünlü isimlerin bedelli askerlik fotoğrafları 3 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr
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Manuş Baba
Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.
Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.
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Güven Murat Akpınar
İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.