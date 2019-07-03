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Ünlü isimlerin bedelli askerlik fotoğrafları 3 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Manuş Baba

Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.
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Güven Murat Akpınar

İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.