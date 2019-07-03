Kick Boks Türkiye şampiyonasına kadın hakemler damgasını vurdu! 3 Temmuz 2019, Çarşamba (İHA)
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Kick Boks’a sporcu olarak Erzurum’un Pasinler ilçesinde başlayan ilk kadın hakemlerden olan Sibel Pirioğlu, 2007’den beri hem Kick Boks yapıyor hem de müsabakalarda hakemlik yaparak farkındalık oluşturuyor.
Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına kadın hakemler damgasını vurdu. Görev yapan 94 hakemin 36 ‘sının kadın olduğu müsabakada, ilk kadın hakemlerden Sibel Pirioğlu, hakem olma sürecini ve spora olan ilgisini anlattı.
Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına kadın hakemler damgasını vurdu. Görev yapan 94 hakemin 36 ‘sının kadın olduğu müsabakada, ilk kadın hakemlerden Sibel Pirioğlu, hakem olma sürecini ve spora olan ilgisini anlattı.
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Pirimoğlu, "Kick Boks bayanlar için ideal bir spor. Hem kendilerini savunma açısından hem de gelişimleri açısından son derece önemli" dedi.
Hakem olmadan önce spora büyük ilgi duyarak, profesyonel bir sporcu olarak başlayan Sibel Pirioğlu, Kick Boks sporunu kadınlar açısından özellikle savunma ve koruma açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Kendi vücudunu geliştirmeye de yönelik bir spor olduğunu dile getiren hakem Pirioğlu, "Erzurum’da kadın sporcu ve kadın hakem konusunda hala istenilen noktaya ulaşmadık, kadın hakemlerin öncülerindeniz bu sayede hem spor bilinci hem de kadın hakemlerin önü ilimizde yapılan Şampiyonalar sayesinde daha da artar" dedi.
Hakem olmadan önce spora büyük ilgi duyarak, profesyonel bir sporcu olarak başlayan Sibel Pirioğlu, Kick Boks sporunu kadınlar açısından özellikle savunma ve koruma açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Kendi vücudunu geliştirmeye de yönelik bir spor olduğunu dile getiren hakem Pirioğlu, "Erzurum’da kadın sporcu ve kadın hakem konusunda hala istenilen noktaya ulaşmadık, kadın hakemlerin öncülerindeniz bu sayede hem spor bilinci hem de kadın hakemlerin önü ilimizde yapılan Şampiyonalar sayesinde daha da artar" dedi.