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Pirimoğlu, "Kick Boks bayanlar için ideal bir spor. Hem kendilerini savunma açısından hem de gelişimleri açısından son derece önemli" dedi.

Hakem olmadan önce spora büyük ilgi duyarak, profesyonel bir sporcu olarak başlayan Sibel Pirioğlu, Kick Boks sporunu kadınlar açısından özellikle savunma ve koruma açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Kendi vücudunu geliştirmeye de yönelik bir spor olduğunu dile getiren hakem Pirioğlu, "Erzurum’da kadın sporcu ve kadın hakem konusunda hala istenilen noktaya ulaşmadık, kadın hakemlerin öncülerindeniz bu sayede hem spor bilinci hem de kadın hakemlerin önü ilimizde yapılan Şampiyonalar sayesinde daha da artar" dedi.