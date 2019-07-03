6

Babasının filmlerini seyredemediğini anlatan Ali Sunal, "Geçen 19 yılda büyüdük. Koca koca adamlar olduk. Sayesinde gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Bugün sosyal medyada 'keşke biraz daha gülseydik' adı altında paylaşımlar gördüm. Bu başlık altında paylaşımlar yapılmasını istemiyorum. Çünkü babam fikirleriyle, filmleriyle, güzel gülümsemesiyle halen hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerleriyle halen hayatımızda. Gülmeye devam diyelim. Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim’’ şeklinde konuştu.



Kemal Sunal sevgisinin artarak süreceğini belirten Ezo Sunal da, “19 yıl oldu ama iki, üç yaşında hayranları var. Farklı yaşlardan, görüşlerden insanları birleştirebilen bir sanatçı kendisi, aileden biri gibi herkesin evinde. Bize de bunu hep hissettiriyorlar. Babamın bize en büyük mirası kocaman bir aile bırakması oldu. Türkiye bizim ailemiz oldu. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Umarım böyle de devam edecek Kemal Sunal sevgisi’’ ifadelerini kullandı.



Ali Sunal, basın mensuplarına da Kemal Sunal ile ilgili haberler yaparak babasını ölümsüzleştirdikleri için teşekkür etti.

