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Usta oyuncu Kemal Sunal, ölümünün 19'uncu yılında mezarında anıldı 3 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Yeşilçam'ın güldüren ismi,usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
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Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19’uncu yılında mezarı başında anıldı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim" dedi