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“Sinemanın geleceğinin ne olduğunu, hangi şekle gireceğini merak ediyorum” diyen Pitt, “İnternet yayın platformlarını gerçekten takdir ediyorum, çünkü daha fazla sayıda kaliteli proje yapıldığını görüyoruz. Daha fazla yazar, yönetmen ve aktörün iş yaptığını görüyoruz. Bu durum ne kadar çok yetenekli insan olduğunu anlatıyor” ifadesini kullandı.