Quentin Tarantino’nun yazıp yönettiği, bu yılın merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’da Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Brad Pitt, Tarantino’nun yönetmenlik kariyerini noktalamasıyla ilgili konuştu.

Pitt, “Hayır, hiç blöf yaptığını sanmıyorum. Bence cidden bitirdi. Yönetmenlerin oyununda düşmeye başladığı zamanın matematiğini anlıyor. Ama başka planları var ve uzun süre ona elveda demek zorunda kalmayacağız” dedi. (NTV)