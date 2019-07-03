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Brad Pitt'den Hollywood'a veda gibi açıklama 3 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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GQ dergisinin Avustralya edisyonuna konuşan Brad Pitt, Hollywood’dan elini çekmeye hazırlandığını ima ederek, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” dedi.
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Hollywood’un en beğenilen aktörlerinden Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya edisyonuna kapak oldu.
Derginin Temmuz-Ağustos 2019 sayısı için röportaj da veren 55 yaşındaki Oscar’lı aktör, Hollywood’dan elini çekmeye hazırlandığını ima ederek, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” ifadesini kullandı.