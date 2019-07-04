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Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı 4 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.
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İstanbul Boğazı’nın incisi 600 yalıdan biri olan Tarihi Kuleli Yalısı yeni sahiplerini bekliyor.1800’lü yılların sonunda yapılan ve bir hafta önce 190 milyon liraya satışa çıkarılan 2’nci dereceden tarihi eser olan yalı 723 metrekare arsa içerisinde yer alıyor.