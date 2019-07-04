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Sosyal medya fenomeni dakikalar içinde kel kaldı! 4 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
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Haber görseli
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18 Yaşındaki Amerikalı sosyal medya fenomeni Lorraine Blake, saçlarını düzleştirmek için ağır bir kimyasal kullanınca saniyeler içinde kel kaldı.