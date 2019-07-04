3

Sosyal medya fenomeni Lorraine Blake, Instagram hesabından takipçileri için canlı yayın açarak saçlarını nasıl ağartabileciğini göstermek için önce düzleştirmek istedi. Fakat saçlarını düzeleştirmek için ağır bir kimyasal kullanan 18 yaşındaki genç kız saçlarından oldu.