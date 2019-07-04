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Güneş ışığının yakıcı etkisi, aşırı sıcak ve nemli hava… Anne adayında yaşanan fizyolojik ve ruhsal değişimlere bir de yaz aylarında sıcak ve nemli havanın dezavantajları eklendiğinde,hamilelik çekilmez hale gelebiliyor. Halsizlik, ödem, çarpıntı hissi, şişkinlik, bulantı, kusma, reflü ve ciltte kahverengi lekeler gibi sık görülen semptomlarla bu mevsim daha zor tolere edilebiliyor. Aslında alınacak olan bazı basit tedbirlerle yaz aylarında hamileliği sağlıklı ve keyifli geçirmek çok da zor değil. Peki, anne adayları sıcak ve nemli havalarda sağlık problemi yaşamamak için hangi önlemleri almalı? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bilgiye Ergin beslenmeden spora, seyahatlerden kıyafet tercihine kadar dikkat edilmesi gereken 10 etkili kuralı anlattı, önemli uyarılarda bulundu.