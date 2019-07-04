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Hamilelikte 10 önemli yaz önerisi 4 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Güneş ışığının yakıcı etkisi, aşırı sıcak ve nemli hava… Anne adayında yaşanan fizyolojik ve ruhsal değişimlere bir de yaz aylarında sıcak ve nemli havanın dezavantajları eklendiğinde,hamilelik çekilmez hale gelebiliyor. Halsizlik, ödem, çarpıntı hissi, şişkinlik, bulantı, kusma, reflü ve ciltte kahverengi lekeler gibi sık görülen semptomlarla bu mevsim daha zor tolere edilebiliyor. Aslında alınacak olan bazı basit tedbirlerle yaz aylarında hamileliği sağlıklı ve keyifli geçirmek çok da zor değil. Peki, anne adayları sıcak ve nemli havalarda sağlık problemi yaşamamak için hangi önlemleri almalı? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bilgiye Ergin beslenmeden spora, seyahatlerden kıyafet tercihine kadar dikkat edilmesi gereken 10 etkili kuralı anlattı, önemli uyarılarda bulundu.
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Susuz kalmayın

Aslında bol su içmek hamilelik sürecinde her mevsim çok önemli. Ancak yaz aylarında terleme yoluyla vücuttaki su kaybı arttığı için bu mevsim daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni ise yetersiz su tüketiminin idrar yolu enfeksiyonuna, rahim kasılmalarına ve tansiyonun düşmesine yol açması, kandaki şeker ile tuz düzeylerini düşürmesi gibi semptomlara neden olması. Dolayısıyla yaz aylarında günde 2,5 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra içerdikleri vitamin ve mineraller nedeniyle ayran, süt ve taze meyve suları içmenizde de yarar var.