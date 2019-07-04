Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Tatilde bu hatalar ‘yorgun’ döndürüyor! 4 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Yıl boyunca çalışıp yoruldunuz, biraz dinlenebilmek için yaz tatilini heyecanla bekliyorsunuz.

Peki tatilde sadece fiziksel olarak dinlenmenin yeterli olmadığını, zihnimizi ve ruhumuzu da aynı özenle dinlendirmemiz gerektiğini ama bazı yanlışlarımızın buna müsaade etmediğini biliyor muydunuz?


Klinik Psikolog Simay Arslan “Tatilin bedenimize olumlu etkisi olduğu kesin ancak tek başına vücudumuzu dinlendirmek yeterli değil; aynı zamanda zihnimizi ve ruhumuzu da dinlendirmemiz şart. Aksi halde vücudumuzun onarımı, yeniden yapılanması ve iyileşmesi gerçekleşmeyip kısa sürede yeniden yorgun hissetmemiz kaçınılmaz olacaktır” diyor. Klinik Psikolog Simay Arslan, tatilde farkında olmadan yapılan 10 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Haber görseli
2
‘An’ı yaşamamak

Yaz tatilinde ya daha önce yaşadığımız sorunlar ya da dönüşte bizi bekleyen sorunlar aklımıza gelebiliyor. Haliyle geçmiş ve gelecek kaygıları yüzünden, içinde bulunduğumuz şu an’ı yaşayamıyoruz. Bu durum zihnimizin de dinlenmesini engelliyor. O nedenle özellikle de kısıtlı yaz tatilinizde sadece ‘an’da olun ve tatilin güzelliğini yaşayın.