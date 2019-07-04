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Hep ‘evet’ demek



Yaz bitmeden önce yapmanız gereken şeylerle dolu bir liste, tatili zorlu bir iş haline getirebilir ve sizi daha başlamadan önce yorabilir. Bir tatil planlamadan önce şu soruyu kendinize sorun: “Gerçekten bana iyi gelecek mi?” Bir seferde bir şey yapın; kendinize de yalnız geçireceğiniz zaman dilimi yaratın ve dinlenin. Gittiğiniz yerde ki her şeyi görmeyi mecburiyet haline getirip, kendinizi strese sokmayın. Çoklu görev, strese, kafa karışıklığına sebep olup, odaklanmaya engel oluyor ve tatilde kişiyi yorgun düşürüyor.