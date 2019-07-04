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Ürgüp, 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonla renklendi 4 Temmuz 2019, Perşembe (İHA)

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Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da başlarken, sabahın erken saatlerinde havalanan balonlar ilginç görüntüler oluşturdu.
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Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonun katılımı ile başladı.