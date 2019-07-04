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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Dün akşam itibarıyla Kapadokya’da yıllardır konuşulan ilk balon festivalini Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde başlatmış bulunuyoruz. Bu sabahki gördüğümüz manzara ile de festivalin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük. Halkımızın olağanüstü bir ilgi gösterdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Düzenlenen balon festivali Kapadokya için büyük bir tanıtım oluyor. Ürgüpümüzün turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak” diye konuştu.