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Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten boşanıyor 4 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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2014 yılında dünya evine giren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, boşanma kararı aldı.
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Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, yaptıkları ortak açıklamada, anlaşmalı olarak boşanacaklarını duyurdu. Boşanma nedeni olarak görüş ayrılıkları olduğunu belirten çiftin üç yaşında Ada adında bir kızları var.