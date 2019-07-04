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Uzmanlar uyardı!İşte en ölümcül 12 besin 4 Temmuz 2019, Perşembe CNN Türk

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Besinler çoğu zaman vücudumuza sağlık ve enerji verir. Fakat bazen sağlıklı diye bildiğimiz besin türleri her zaman fayda sağlamayabiliyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri çocuklarda boğulma riskine yol açabilecek besinlere karşı uyardı. Peki çocuklar için zararlı olabilecek ölümcül besinler nelerdir?
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Beyaz ekmek

Beyaz ekmek boğazda tıkanıklığa sebep olabiliyor. Buna karşı uzmanlar ekmeğin kızartılıp veya küçük parçalara bölünerek verilmesini öneriyor.