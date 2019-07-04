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“Gece ışıklandırmasının ardından 5 milyon ziyaretçi hedefimiz var”

Ören yerinin ışıklandırma yapılarak gece ziyaretçilerine açılmasının ziyaretçi sayısında önemli bir artış sağlayacağına dikkat çeken Başkan Şen, “Bölgemizdeki yaz aylarında sıcaklıklar 40 derecelerin üstüne çıkabiliyor, gelen misafirlerimiz de genellikle orta yaş ve orta yaşın üstünde. Bu misafirlerin Pamukkale’yi daha nitelikle dolaşabilmeleri için gece aydınlatılmasının yapılması ve ören yerine gece dolaşımı sağlanmasıyla giriş rakamlarının ilk etapta 3 milyon 500 bine, sonrasında ise 5 milyona ulaşabileceğini umut ediyoruz. Bölgedeki gezi alanı çok büyük bir alan ve akşam ziyaretleri olduğunda mutlaka ziyaretçi sayısı da artacaktır” dedi.

