Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
4 Temmuz 2019, Perşembe
(DHA)
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 670 dekarlık Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan ve bütünlük olarak Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olan 670 dekarlık Lavanta Deresi'ni görmek için Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler akın ediyor.
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Lavantanın açmasıyla oluşan uçsuz bucaksız mor şölen, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla Lavanta Deresi projesinin 4 yıl önce hayata geçirildiğini söyleyen Lisinia Doğa Proje sorumlusu ve yürütücüsü Öztürk Sarıca, "Burada 4 yıl önce ilk fidelerimizi diktik. Salda Gölü'ne giden yol üzerinde olması dolayısıyla tur otobüsleri bu alana da uğruyor.
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Ülkemizin bacasız sanayisi olan turizmin, eko turizmin canlanması anlamında da bu faaliyetin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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Öztürk Sarıca, Akçaköy'de toplam 2 bin 300 dekarlık alanda aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığını ve önümüzdeki günlerde başlayacak lavanta hasadının 2 ay süreceğini sözlerine ekledi.