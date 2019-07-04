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Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor 4 Temmuz 2019, Perşembe (DHA)

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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 670 dekarlık Lavanta Deresi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Haber görseli
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Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan ve bütünlük olarak Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olan 670 dekarlık Lavanta Deresi'ni görmek için Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler akın ediyor.