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Kim Kardashian elbise davasından 2,7 milyon dolar kazandı! 4 Temmuz 2019, Perşembe habertürk

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Taklit elbise için adını ve yüzünü kullanan markaya karşı hukuk savaşı başlatan Kim Kardashian, 2,7 milyon dolarlık tazminat kazandı
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Missguided firması, Kardashian’ın tasarımcılık da yapan rap şarkıcısı eşi Kanye West tarafından tasarlanan elbisenin taklidini üretmiş ve elbiseyi sosyal medyada tanıtırken Kim Kardashian’ın fotoğrafını kullanmıştı.