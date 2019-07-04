Kim Kardashian elbise davasından 2,7 milyon dolar kazandı!
Kim Kardashian elbise davasından 2,7 milyon dolar kazandı!
4 Temmuz 2019, Perşembe
habertürk
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Taklit elbise için adını ve yüzünü kullanan markaya karşı hukuk savaşı başlatan Kim Kardashian, 2,7 milyon dolarlık tazminat kazandı
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Missguided firması, Kardashian’ın tasarımcılık da yapan rap şarkıcısı eşi Kanye West tarafından tasarlanan elbisenin taklidini üretmiş ve elbiseyi sosyal medyada tanıtırken Kim Kardashian’ın fotoğrafını kullanmıştı.
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Kardashian, evindeki giyinme odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Hızlı moda markaları, Kanye’nin benim için tasarladığı bu elbiseyi taklit etmek için günlük hayatta giymemi bekleyebilir misiniz?” yazmıştı.
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Missguided firması da Kardashian'a cevaben, "Sen bu elbiseyi satışa çıkmadan sadece birkaç gün önce giymiştin" demişti.
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