Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

küçük İskender sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı 4 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Fotoğraflar:Vedat ARIK

Haber görseli
2
Önceki gün hayatını kaybeden şair için Akatlar Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.