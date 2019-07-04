küçük İskender sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı
küçük İskender sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı
4 Temmuz 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Önceki gün hayatını kaybeden şair için Akatlar Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.
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örene yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
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Sevenleri tarafından uğurlanan küçük İskender'in cenazesinden kareler...
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