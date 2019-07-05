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Yazın enerjik ve daha zinde hissetmek için bu besinlere dikkat! 5 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber çoğumuz hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yorgun ve daha halsiz hissediyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal “Enerjimizi yükseltmek ve daha zinde hissetmek için doğru besinlerle doğru beslenme modeli oluşturmak oldukça önemli. Bu nedenle su ve vitamin-mineral içeriği yüksek besinlere yönelmekte fayda var” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerjinizi yükseltecek 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Çiğ badem

Her gün 10-15 adet çiğ bademi düzenli olarak tüketmeye çalışın. İçerdiği magnezyum ve B vitaminleri sayesinde badem, enerji metabolizmanız için harika bir besin. Araştırmalar, magnezyumun enerji metabolizmasındaki rolü nedeniyle düşük magnezyum seviyelerine sahip insanların daha hızlı yorulduğunu gösteriyor. Ayrıca yetersiz B vitamini seviyeleri yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyonda azalmalara neden olabiliyor.