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1962 yılında, yabancı dilde oyunculuk performansıyla ilk kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan kişi olan Loren, 1960’lı yıllarda fırtına gibi estiği dönemlerde oyunculuğu kadar kusursuz fiziğiyle de beğeniliyordu.

(NTV)