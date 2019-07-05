84 Yaşındaki Sophia Loren yeni filminde tanınmaz halde!
84 Yaşındaki Sophia Loren yeni filminde tanınmaz halde!
5 Temmuz 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, yeni filminin setinde tanınmaz haldeydi.
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Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, İtalya’nın Bari kentinde çekilen yeni filmi The Life Before Us’ın setinde görüntülendi.
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84 yaşındaki oyuncu, oğlu Edoardo Ponti’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, tekerlekli sandalyedeki görüntüsüyle tanınmaz haldeydi.
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1962 yılında, yabancı dilde oyunculuk performansıyla ilk kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan kişi olan Loren, 1960’lı yıllarda fırtına gibi estiği dönemlerde oyunculuğu kadar kusursuz fiziğiyle de beğeniliyordu.
(NTV)
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