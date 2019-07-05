Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

84 Yaşındaki Sophia Loren yeni filminde tanınmaz halde! 5 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, yeni filminin setinde tanınmaz haldeydi.
Haber görseli
2
Oscar’lı İtalyan oyuncu Sophia Loren, İtalya’nın Bari kentinde çekilen yeni filmi The Life Before Us’ın setinde görüntülendi.