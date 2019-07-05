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'Esrarengiz' kişiler için sopalarla nöbet 5 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Sivas’ta mahallelerinde korku salan esrarengiz 2 kişiyi bulmak için mahalle sakinleri, günlerdir ellerinde sopalarla nöbet tutuyor.
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Sivas’ın Şeyhşamil Mahallesi'nde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz 2 kişi, mahalleye korku saldı.