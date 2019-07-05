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'Ben Bilmem Eşim Bilir' sonrası boşanan ünlülere bir çift daha katıldı 5 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar. Böylece ikili, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.

İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler....
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Elif Güvendik - Levent Nayman