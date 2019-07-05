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Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar. Böylece ikili, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.



İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler....