'Ben Bilmem Eşim Bilir' sonrası boşanan ünlülere bir çift daha katıldı
'Ben Bilmem Eşim Bilir' sonrası boşanan ünlülere bir çift daha katıldı
5 Temmuz 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
1
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar. Böylece ikili, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.
İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler....
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Elif Güvendik - Levent Nayman
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İrem Derici-Rıza Esendemir
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Tuğba Sarıünsal - Sinan Çalışkanoğlu
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7
Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu
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8
Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel
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9
Yeşim Salkım-Hakan-Eratik
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10
Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar