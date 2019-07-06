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Tayland'dan gelen sıcak hava balonu pilotu Bunjira Luanprida, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, Kapadokya'yı çok beğendiğini söyledi.



Alanya'da oturan Rus Elena Çelip ise, "Türkiye’de yaşıyorum ama Kapadokya balon festivali için ilk defa geliyorum. Muhteşem gördüğüm bir kalabalık var. Burada saat 06.00, çok erken ama herkes çok mutlu oluyor. Türkiye’yi çok seviyoruz" dedi.