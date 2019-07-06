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Kapadokya'da festival balonları gökyüzünü süsledi 6 Temmuz 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen festival, 4'üncü gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.
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Festival kapsamında 11 ülkeden Ürgüp'e getirilen 15 sıcak hava balonunun bulunduğu alanda sabahın ilk ışıklarıyla toplanan yerli ve yabancı turistler, renkli görüntüler oluşturdu.