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First Lady Melania Trump’ın heykeli dikildi 6 Temmuz 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gerçek boyutlarda heykeli dikildi.

Haber görseli
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Heykelin adresi, First Lady'nin doğduğu, Slovenya'nın güneydoğusundaki Sevnica Kasabası.