Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Dubai Şeyhi’nin milyon dolarlık yatı Bodrum’a demir attı 6 Temmuz 2019, Cumartesi İHA

Haber görseli
1
Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı “Radiant”, Bodrum'a demir attı. Mega yatı görenler gözlerini yattan alamadı.
Haber görseli
2
Alüminyum gövdeli yatın Bodrum’dan sonra Yunan adalarına gideceği öğrenildi.