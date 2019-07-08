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AYNI İLÇEDE İKİ OLAY



16 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ikinci olayda ise; Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında meydana gelen olayda Ali Nuri isimli çoban yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erzincan’da 7 Temmuz’da meydana gelen olayda da Tercan ilçesine bağlı Esenevler köyünde ikamet eden Demir Ali Tekin, hayvanlarını İbrahim Ağan mezrasına otlatmaya götürdü. Tekin burada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.



GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı. Yaşanan olayları değerlendiren uzmanlar, elektromanyetik alanda görülen artış nedeniyle bu gibi olaylarla daha fazla yaşanacağına dikkat çekti. Ölümcül tehlikeyle karşı karşıya olanların çoğunun açık alandaki çobanlar ile cep telefonu gibi elektronik aletlerle etkileşimde bulunanlar olduğunu belirten uzmanlar, şunları kaydetti: "Doğadaki elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik kirlilik son derece arttı. İnsanlar artık sıfır potansiyel değil, belli bir potansiyele sahip. Yıldırım daha düşük bir potansiyele sahip olan insana çarpıyor, oradan da yere düşüyor."