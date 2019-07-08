Adriana Lima, Emir Uyar ile el ele görüntülendi
Adriana Lima, Emir Uyar ile el ele görüntülendi
8 Temmuz 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Bir süre önce yazar Metin Hara'dan ayrılan manken Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar el ele görüntülendi.
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Mikonos'ta yata binerken objektiflere takılan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.
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İngiliz basını Uyar'dan Lima'nın yeni erkek arkadaşı olarak söz etti.
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Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, daha önce oyuncu Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.
Fotoğraflar: Backgrid
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