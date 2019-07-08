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Adriana Lima, Emir Uyar ile el ele görüntülendi 8 Temmuz 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Bir süre önce yazar Metin Hara'dan ayrılan manken Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar el ele görüntülendi.
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Mikonos'ta yata binerken objektiflere takılan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.