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Daha sonra talep artınca işi daha profesyonel yapmak için 2 ay önce Eskişehir ESMET Kedi Oteli'ni açtığını ifade eden Çakır, yaklaşık 200 metrekare kapalı alana sahip otelde 4 oda, 2 banyo ve bir bakım bölümünün bulunduğunu kaydetti.



