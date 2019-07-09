Kedi otelinde bayram rezervasyonları doldu 9 Temmuz 2019, Salı AA
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Eskişehir'de pet shop işleten inşaat mühendisi Metin Çakır, gelen talep üzerine açtığı Eskişehir ESMET Kedi Oteli'nde kedilere tüy taramadan banyoya, oyun oynamadan beslenmeye kadar "5 yıldızlı" hizmet veriyor.
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Çakır, hayvanseverlere ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmak için geçen yıl pet shop işletmeye başladığını, şehir dışına çıkan müşterilerinin evcil hayvanlarını bırakacakları mekan aradıklarını iletmesi üzerine de hiçbir ücret talep etmeden yardımcı olduğunu söyledi.