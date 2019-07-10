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Köprünün sabah saatlerinde yıkıldığını belirten Türüt, "Bu köyde doğan ve büyüyen herkes köprüyü karşısında bulmuş. Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu." diye konuştu.