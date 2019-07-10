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Acun Ilıcalı,Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuştu 10 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Acun ılıcalı, Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk oldu. Ilıcalı, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
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TV8'in marka değerini kullanarak pazara girmek isteyenler var. 3 yabancı 1 yerli şirketten ortaklık teklifi aldık. Ama onlar ortaklıktı. Olmadı. Çünkü ortaklık benim için önemli. Samimi olması, içime sinmesi lazım. Bu medyaya 'TV8'i satıyor diye yansıdı'. TV8'i satmıyorum.