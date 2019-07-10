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Biz bir tek bu sezon para kazanamadık. Onun dışında her yıl paramızı kazandık. Sektör daraldı. Ben karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. Her evde bulunması gereken bir araç. Ben bir şey yaptığımda insanlar beğensin istiyorum. Ben insanları düşüncelerine göre hiç ayırmadım beynimde.

Karşımdaki insan düzgün mü, dürüst mü, bana değer veriyor mu, karşısındakine değer veriyor mu? buna bakarım. Ben bunu karşısındakine hissettiren biriyim. İnsanlar da bunu alıyorlar.