Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat'ten dikkat çeken paylaşım
Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat'ten dikkat çeken paylaşım
10 Temmuz 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
1
Bir süredir şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanma haberleri çıkan oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
2
Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu arasında sular durulmuyor. Beren Saat, bugün sosyal medya hesabından yaptığı "Size sıradan biriymişsiniz davranan insanları sevmeyin" paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
/Archive/2019/7/10/1480606_resource/iste_beren_saat_ile_kenan_dogulu_nun_bosanma_sebebi_h122481_929b9.jpg
3
BEREN'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Doğum gününde hayatını kaybeden eski sevgilisiyle alakalı paylaşımlar yapan ve eşiyle uzun süredir görüntülenmeyen Beren Saat, sessizliğini Instagram hesabından bozdu. Saat, Oscar Wilde'nin 'Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin' sözlerini paylaşarak boşanma dedikodularını tekrar gündeme getirdi.
/Archive/2019/7/10/1480606_resource/kenan-dogulu-ile-bosanacaklari-soylenen-beren-12229557_5997_o.jpg
4
"AYRILIK YOK"
Öte yandan Kenan Doğulu boşanma haberlerini "Ayrılık yok" diyerek yalanlamıştı. Oğlu Kenan Doğulu'nun konserinde boşanma iddiaları hakkında konuşan Serpil Doğulu, ise "Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..." demişti.
/Archive/2019/7/10/1480606_resource/beren-saat-youtube_16_9_1562681856-880x495.jpg