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"AYRILIK YOK"

Öte yandan Kenan Doğulu boşanma haberlerini "Ayrılık yok" diyerek yalanlamıştı. Oğlu Kenan Doğulu'nun konserinde boşanma iddiaları hakkında konuşan Serpil Doğulu, ise "Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..." demişti.