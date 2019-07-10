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Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat'ten dikkat çeken paylaşım 10 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Bir süredir şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanma haberleri çıkan oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu arasında sular durulmuyor. Beren Saat, bugün sosyal medya hesabından yaptığı "Size sıradan biriymişsiniz davranan insanları sevmeyin" paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.