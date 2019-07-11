Şiddetli kulak ağrısı çekenlere yaz önerileri



Yaz aylarında en çok karşılaştıkları durumlardan birinin ‘yüzücü kulağı’ olarak da bilinen dış kulak yolu iltihabı olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, tatilin kabusa dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Kulağın savunma sistemlerini koruyun... İşitme organı ve denge merkezi olan kulak, kendisini çeşitli şekillerde koruyacak farklı özelliklere sahip. Kulak kanalında normalde bulunan sarı-kahverengi renkli ‘serümen’ dokusu özellikle dış kulak yolunu enfeksiyonlara karşı koruyor. Ayrıca yine buradaki hücreler ‘içten dışa doğru yürüme’ özellikleri sayesinde kulaktaki kirin kendiliğinden atılmasını sağlıyorlar. Burada yapısal ya da dıştan sebeplerle bir aksama olursa öncelikle dış kulak iltihaplanmasının önü açılmış oluyor.