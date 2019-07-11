Çernobil 'resmen' turistik bölge oluyor 11 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Ukrayna'da, 26 Nisan 1986'da nükleer santralda meydana gelen patlamayla dünya tarihine adı yazılan Çernobil 'resmen' turistik bölge oluyor.
Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıllarca yasaklı bölge statüsünde tutulan, bu statüden çıktıktan sonra ziyaretçilerin akınına uğrayan Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeyi turistik bölgeye dönüştürmeyi öngören kararnameyi imzaladı.
Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıllarca yasaklı bölge statüsünde tutulan, bu statüden çıktıktan sonra ziyaretçilerin akınına uğrayan Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeyi turistik bölgeye dönüştürmeyi öngören kararnameyi imzaladı.
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“Çernobil, Ukrayna için olumsuz bir şeydi şimdi bunu değiştirme zamanı geldi” diyen Zelenskiy'nin imzaladığı kararnamede, Çernobil’e giriş için turistlerin yaptıkları başvuruların üç gün içinde Ukraynalı memurlar tarafından incelenerek karara bağlanması ve girişi reddedilen kişilere de, red nedeninin açıklanması öngörülüyor.