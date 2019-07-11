Her çamaşırda kullanıyoruz ama bazı ürünler var ki asla yumuşatıcı kullanmamalısınız! 11 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Çamaşırlarımıza hoş bir koku ve yumuşaklık verdiği için vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan yumuşatıcıyı kullanmamız gereken bazı durumlar var. Çamaşırlarınıza zarar vermek istemiyorsanız okumaya devam edin.
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Havlular
Yüzümüzün çizilmesini hiçbir zaman istemeyiz. Hepimiz güzel, yumuşak havlular kullanmak istiyoruz elbette. Tuhaf gelebilir ama havlularda yumuşatıcı kullanmamak daha iyi olabilir. Havlularda kullanılan yumuşatıcı ilk etapta yumuşak olmasını sağlar ancak kalitesi çok uzun sürmez ve bu durum nemi kolay çekmemesine ve havluların daha çabuk yağlanmasına neden olur. Yumuşatıcı yerine yarım bardak beyaz sirke kullanmak daha iyidir.
Yüzümüzün çizilmesini hiçbir zaman istemeyiz. Hepimiz güzel, yumuşak havlular kullanmak istiyoruz elbette. Tuhaf gelebilir ama havlularda yumuşatıcı kullanmamak daha iyi olabilir. Havlularda kullanılan yumuşatıcı ilk etapta yumuşak olmasını sağlar ancak kalitesi çok uzun sürmez ve bu durum nemi kolay çekmemesine ve havluların daha çabuk yağlanmasına neden olur. Yumuşatıcı yerine yarım bardak beyaz sirke kullanmak daha iyidir.