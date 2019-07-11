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Havlular



Yüzümüzün çizilmesini hiçbir zaman istemeyiz. Hepimiz güzel, yumuşak havlular kullanmak istiyoruz elbette. Tuhaf gelebilir ama havlularda yumuşatıcı kullanmamak daha iyi olabilir. Havlularda kullanılan yumuşatıcı ilk etapta yumuşak olmasını sağlar ancak kalitesi çok uzun sürmez ve bu durum nemi kolay çekmemesine ve havluların daha çabuk yağlanmasına neden olur. Yumuşatıcı yerine yarım bardak beyaz sirke kullanmak daha iyidir.