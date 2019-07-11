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Anne babalar dikkat! Bu hastalık bir anda karşınıza çıkabilir! 11 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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“Hiç fark etmedik, göz doktoruna gittiğimizde 3,5 derece gözlük verdi!”… Birçok anne babadan bu tür sözler duymak mümkün. Bazı durumlarda göz bozuklukları fark edilmiyor çünkü bir göz bozuk olsa da diğer gözde problem yoksa sorunu ortaya çıkarmıyor, sinsice ilerlemesine yol açıyor.
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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt bu nedenle çocuklarda düzenli göz muayenesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu şekilde ileride pek çok sıkıntıya yol açabilecek problemlerin önlenebileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt, çocuklarda en sık görülen 5 göz hastalığını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.