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Göz tembelliği



Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Normal görme gelişimi için her iki gözün de aynı netlikte ve benzer uyaranlar alması gerekir. Gözden beyine uyarı gidişinde bir aksama olduğunda görme gelişimi istenilen düzeyde olmaz ve göz tembelliği gelişir. Genellikle bir göz etkilenir. Ancak her iki gözde de olabilir. Göz tembelliğine yol açabilen nedenler; zamanında fark edilip tedavi edilmeyen kırma kusurları, şaşılık ve görme eksenini kapatan hastalıklardır. Göz tembelliği önlenebilen ve erken fark edildiğinde de tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavisi genellikle 7-10 yaşlarına kadar yapılabilmektedir. Ancak ne kadar erken fark edilip tedavi edilirse başarı şansı o kadar yüksek olur” diyor.