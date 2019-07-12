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320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter’da yaklaşık bir saat süren dünya genelinde bir erişim sorunu yaşandı. Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” mesajıyla karşılaştı.



Twitter'ın durum sayfasından yapılan açıklamada sorun yaşandığını doğrulanarak, "Kullanıcıların Twitter'a erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz. Ne olduğu hakkında bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.