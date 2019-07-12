Twitter sorunun çözüldüğünü böyle duyurdu: Bizi özlediniz mi? 12 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
1
320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter’da yaklaşık bir saat süren dünya genelinde bir erişim sorunu yaşandı. Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” mesajıyla karşılaştı.
Twitter'ın durum sayfasından yapılan açıklamada sorun yaşandığını doğrulanarak, "Kullanıcıların Twitter'a erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz. Ne olduğu hakkında bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
Twitter'ın durum sayfasından yapılan açıklamada sorun yaşandığını doğrulanarak, "Kullanıcıların Twitter'a erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz. Ne olduğu hakkında bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
2
Bu paylaşımdan birkaç saat sonra Twitter kullanıcıları bir kez daha erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı ancak bu durum uzun sürmedi. An itibariyle platforma erişimde herhangi bir sorun yaşanmıyor.