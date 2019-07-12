Pucca hakkında hapis cezasına sosyal medyadan tepki: "Eğer biraz hukuk kırıntısı kaldıysa..."
Pucca hakkında hapis cezasına sosyal medyadan tepki: "Eğer biraz hukuk kırıntısı kaldıysa..."
12 Temmuz 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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"Pucca" takma ismini kullanan Pınar Selin Işık, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.
'Pucca'nın sosyal medya sitesinden verdiği tepki ise gündem oldu. Işık, bir tweet yüzünden 7 yıl hapis cezası aldığını söyleyerek "Ben şimdi ne yapacağım" diyerek ağladı. Sosyal medyada çok sayıda kişi karara tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
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