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Çorum'da dün itibariyle başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına bir can aldı. Devrilen ağacının altında kalan İbrahim Olay (86) yaşamını yitirdi.



Kentte halen devam eden yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binaların çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.