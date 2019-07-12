Çorum'da fırtına dehşeti!
Çorum'da fırtına dehşeti!
12 Temmuz 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Çorum'da dün itibariyle başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına bir can aldı. Devrilen ağacının altında kalan İbrahim Olay (86) yaşamını yitirdi.
Kentte halen devam eden yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binaların çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.
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Fırtına nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunun 2'nci kilometresinde Yaydiğin kavşağında bulunan büyük yön levhaları devrildi.
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Sungurlu İlçesi''nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı.
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Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu.
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Tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı.
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Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu.
İşte bölgeden fotoğraflar...
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