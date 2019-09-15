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Bodrum'da denizden çıkanlar pes dedirtti 15 Eylül 2019, Pazar AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından tencere, tava, duvar saati, araç lastiği, cam ve plastik şişe ile su ısıtıcı gibi çeşitli atıklar çıkardı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçların çıkardığı atıklar arasında, gündelik yaşamda kullanılan çeşitli eşyalar da yer aldı.
Bodrum'daki bir dalış merkezinin organizasyonu ile hafta sonu dalış yapmak üzere İstanbul'dan gelen iki dalış okulundan dalgıçlar, "15 Eylül Dünya Temizlik Günü" kapsamında deniz dibi temizliği yaptı.