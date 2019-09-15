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Hafta sonu dalış programının son dalışında deniz dibi temizliği yaptıklarını belirten Çeltikçi, "Züccaciye atığı çok fazla var. 3-4 su ısıtıcısı çıktı. Genelde gündelik kullanımda elimizin altındaki her şey maalesef suya gidiyor. Amacımız kimseyi suçlamak değil. Farkında olmadan bile insanların denizi nasıl kirletebildiklerini göstermek ve farkındalık oluşturmak istedik. Denizin altında çöp değil balık görmek istiyoruz." dedi.



