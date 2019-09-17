Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
17 Eylül 2019, Salı
DHA
2
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanmaya başladı. Valilik, yakındaki derelerden gölete 170 ton su bıraktı.
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/6D8B115F-EF6A-43BA-94F9-75744608927B_31451621.jpg
3
Babaeski'ye bağlı Oruçlu köyündeki üreticilerin tarlaların ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı Oruçlu Göleti'nde, 4 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili araziyi sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet, bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık öldü.
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/2BBB5DF0-9BA8-44A1-B122-E75592A9BCB6_31454064.jpg
4
Kırklareli Valiliği kuruyan gölete su taşımaya başladı. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı.
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/2CAB8BF5-43DD-4962-BE8E-435014DE0F47_31455042.jpg
5
Tankerlerle yakın derelerden 2 günden bu yana taşınan su ile kalan balıkların yaşatılması hedefleniyor.
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/5AC5F266-3B78-4CA6-AC68-804BA9BFAFE1_31454016.jpg
6
Tankerler bugüne kadar gölete 170 ton su bıraktı.
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/7E43CA3F-AADC-4B80-9863-8116EDF27626_31451926.jpg
7
Tankerle su bırakma çalışmaları devam ederken Oruçlu Köyü Muhtarı Şevket Filiz konuyla ilgili, "Bazı vatandaşlarımız gölete topladıkları balıkları bırakmış ve gölde balıklar üremiş. Göletin suyu ise 3- 4 aydır yağmur yağmıyor. Her yıl bu gölete Şeytan Deresi'nden besleme yapılıyordu. Bundan 15 gün öncede besleme yapıldı ancak bu yeterli olmadı. Valilikten Allah razı olsun, tankerlerle su taşınıyor. Balıklarımız kurtuluyor" diye konuştu.
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/6BC83EB3-9F60-4138-975A-8EA4BF9FB0FC_31454017.jpg
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/58EB859F-2074-4156-AAD5-C4ABC23DEB88_31455034.jpg
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/BB9E6B5A-29E5-43DF-8764-29B190DAD321_31451919.jpg
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/C23645BB-5B3E-4668-987B-E1545C6E5C0C_31455032.jpg
/Archive/2019/9/17/1584662_resource/EB3D8E9F-0F3E-4085-B3BC-5D919B2933BE_31451918.jpg