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Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı 17 Eylül 2019, Salı DHA

Haber görseli
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Haber görseli
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanmaya başladı. Valilik, yakındaki derelerden gölete 170 ton su bıraktı.