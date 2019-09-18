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Niğde'de üretilip İngiltere, Hollanda, Dubai ve Singapur'a gidiyor 18 Eylül 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Niğde'de üretilen "kantalup" cinsi kavunlar, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan tesiste işlenerek İngiltere, Hollanda, Singapur ve Dubai'ye ihraç ediliyor.
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile Çukurkuyu beldesi Tümen mevkisinde Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destek Programı kapsamında 1 milyon hibe desteği ile yaklaşık 3 milyon lira maliyetle kurulan paketleme ve işleme tesisini ziyaret etti.