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Ürün çeşitliliğiyle beraber tesisleşmenin de arttığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:



"Örnek bir tesisteyiz. Girişimcimiz 500 dönümlük arazide 'kantalup' cinsi kavun ve çekirdeksiz karpuz üretimi gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle kurulan paketleme tesisinde ise bu ürünler, otomatik olarak boylarına ve kilolarına göre ayrıştırılıp paketlenerek İngiltere, Hollanda, Dubai ve Singapur'a ihraç ediliyor. Ümit ediyorum ki ilimizdeki bu tesislerin sayısı artar. Tüm girişimcileri, toprakları birçok ürün üretimine elverişli olan Niğde'ye davet ediyorum."



