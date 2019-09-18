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Şevket Çoruh'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı 18 Eylül 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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İzmir'de oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun gittikleri restoranda köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grup tarafından darbedildikleri saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, geçen cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için restorana gitti.