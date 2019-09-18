Şevket Çoruh'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şevket Çoruh'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
18 Eylül 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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İzmir'de oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun gittikleri restoranda köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grup tarafından darbedildikleri saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, geçen cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için restorana gitti.
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Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Ancak grup oyuncular ve organizatöre saldırıp, darbetti.
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Çoruh'ın darbedildiği noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, restoran içindeki güvenlik kameralarının olayın bir kısmını görüntülediği ortaya çıktı.
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Yeni ortaya çıkan görüntüde, saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darbettikten sonra, restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun da üst kata kaçtığı görülüyor.
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