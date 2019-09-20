Savant sendromu olan ünlüler kimler? 20 Eylül 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
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Kore yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanan savant sendromlu deha Ali’nin hikayesinin anlatıldığı “Mucize Doktor” dizisi daha ilk bölümden dikkat çekti. Peki, deha seviyesi olarak nitelendirilen savant sendromu ile tanınan ünlüleler kim?
1980’lerin başlarında, kayda değer bir hafıza becerisine sahip Rain Man Savant Sendromu olarak bilinen bir olguya dikkat çekti. Filmde engelli bir adamı canlandıran Dustin Hoffman Savant Sendromu olan kişilerin hem gelişimsel bir engeli (zihinsel geriliği veya otizmi) hem de belirli bir alanda muhteşem, dahi seviyeli bir yeteneği olduğunu insanlara gösterdi. Son günlerde ekranlara gelen Kore yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanan yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin hikayesinin anlatıldığı “Mucize Doktor” dizisi daha ilk bölümden sendromla ilgili farkındalık yarattı. Savant Sendromu da internette merak edilen konular arasında. Peki, deha seviyesi olarak nitelendirilen savant sendromu ile tanınan ünlüler kim? İşte savantlı ünlü isimler…
1980’lerin başlarında, kayda değer bir hafıza becerisine sahip Rain Man Savant Sendromu olarak bilinen bir olguya dikkat çekti. Filmde engelli bir adamı canlandıran Dustin Hoffman Savant Sendromu olan kişilerin hem gelişimsel bir engeli (zihinsel geriliği veya otizmi) hem de belirli bir alanda muhteşem, dahi seviyeli bir yeteneği olduğunu insanlara gösterdi. Son günlerde ekranlara gelen Kore yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanan yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin hikayesinin anlatıldığı “Mucize Doktor” dizisi daha ilk bölümden sendromla ilgili farkındalık yarattı. Savant Sendromu da internette merak edilen konular arasında. Peki, deha seviyesi olarak nitelendirilen savant sendromu ile tanınan ünlüler kim? İşte savantlı ünlü isimler…
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ALONZO CLEMONS - AMERİKALI HEYKELTRAŞ
Clemons, 40-50 aralığında bir IQ’ya sahip bir savant sendromlu heykeltraş ve sanatçı. Alonso Clemons, 3 yaşında düşmesinin ardından kalıcı bilişsel hasara uğradı. Bu kazanın ardından mükemmel hayvan heykelleri yapmaya başladı. Clemons, sadece bir kez gördüğü bir hayvanın heykelini kusursuz bir şekilde yapabiliyor. Sadece bir an için iki boyutlu bir görüntüye baktıktan sonra, bir hayvanın gerçekçi ve anatomik olarak kesin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturuyor. 1986'da Aspen, Colorado'da bir sergi açtı. Televizyonda bir hayvan gördüğünde o hayvanın heykelini yarım saat içinde tamamlayabiliyor. Alonso Clemons ayakkabılarını bağlayamıyor veya kendi başına yemek yiyemiyor olsa da, zihni bir şekilde gördüğü şekilleri ve formları kavrıyor.
Clemons, 40-50 aralığında bir IQ’ya sahip bir savant sendromlu heykeltraş ve sanatçı. Alonso Clemons, 3 yaşında düşmesinin ardından kalıcı bilişsel hasara uğradı. Bu kazanın ardından mükemmel hayvan heykelleri yapmaya başladı. Clemons, sadece bir kez gördüğü bir hayvanın heykelini kusursuz bir şekilde yapabiliyor. Sadece bir an için iki boyutlu bir görüntüye baktıktan sonra, bir hayvanın gerçekçi ve anatomik olarak kesin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturuyor. 1986'da Aspen, Colorado'da bir sergi açtı. Televizyonda bir hayvan gördüğünde o hayvanın heykelini yarım saat içinde tamamlayabiliyor. Alonso Clemons ayakkabılarını bağlayamıyor veya kendi başına yemek yiyemiyor olsa da, zihni bir şekilde gördüğü şekilleri ve formları kavrıyor.