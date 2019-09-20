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Yurttaş, yeni partilere oy verecek mi? İşte son anket 20 Eylül 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Anket şirketi Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayınladı.
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19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü.