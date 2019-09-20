Yurttaş, yeni partilere oy verecek mi? İşte son anket
Yurttaş, yeni partilere oy verecek mi? İşte son anket
20 Eylül 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Anket şirketi Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayınladı.
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19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü.
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Ankete katılan kişilere, "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?", "ABD ve NATO'ya rağmen Rusya'dan S-400 alımı", Meclis gündemindeki af tasarısı ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dair sorular soruldu.
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Ankete katılanların yüzde 10'u yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 7.3'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de Muharrem İnce'ye oy verebileceğini söyledi.
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"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 56.4'ü "hayır", yüzde 32.2'si "evet",yüzde 11.1'i de "fikrim yok" yanıtını verdi.
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Ankette AKP'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ve CHP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda oy verip vermeyecekleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 10'u Babacan'a, yüzde 7.3'ü Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de İnce'ye oy vereceğini söyledi.
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"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 39.1'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 28.6'sı Ekrem İmamoğlu, yüzde 8.0'i Selahattin Demirtaş, yüzde 6.8'i Meral Akşener, yüzde 6.5'i Devlet Bahçeli, yüzde 4.2'si Ali Babacan, yüzde 2.3'ü Ahmet Davutoğlu, yüzde 2.0'ı Muharrem İnce, yüzde 0.5'i de Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. (Kaynak:haberler.com)