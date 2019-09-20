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Ankete katılan kişilere, "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?", "ABD ve NATO'ya rağmen Rusya'dan S-400 alımı", Meclis gündemindeki af tasarısı ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dair sorular soruldu.