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Tanıtıma ve ilçe halkının ekonomisine katkı sağlanması konusunda söz aldıklarını belirten Uğurel, “Çok geç kalmışız. Her yörenin tanınmış ürünü var. Biz de bunun için gittik ve çok olumlu geçti görüşmemiz. Sözü aldık. İlçemiz için daha güzel şeyler olacak. Hazır gıdalara savaş açtık" diye konuştu.



