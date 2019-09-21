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'Hazır gıdalara savaş açtık' 21 Eylül 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasadı yapılan sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için reçel, turşu ya da salamura yapılıyor. Ürünlerden en ilgi çekeni ise çam kozalağı reçeli oldu.
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Kumluca'da yaz aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için turşu, salamura ve reçel haline getiriliyor. Patlıcan, karpuz, frenk yemişi, incir, elma ve turunç, kazanlarda kaynatılarak reçel, yöreye özgü yarım yağlı zeytinler ise bidonlara kurularak salamura yapılıyor.