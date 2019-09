1

Yeni araştırmalara göre, bardağın dolu tarafına bakarsanız geceleri daha iyi uyuyabilir hatta daha uzun süre yaşayabilirsiniz. Kötü haber: iyimserlik yüzde 25 oranında genetik...





Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan yeni bir çalışma, kendilerini son derece iyimser olarak tanımlayan kadınların, kendilerini hiç iyimser olarak görmeyen kadınlara göre yüzde 15 daha uzun yaşadığını ve 85 yaşına ulaşmak için yüzde 50 daha yüksek şansa sahip olduklarını gösteriyor. Çok iyimser olan erkekler de yüzde 11 oranında daha uzun ömürlü oluyor ve 85 yaşına ulaşmada yüzde 70 daha şanslılar.