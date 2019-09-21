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Panda ne zaman otçul oldu? 21 Eylül 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Panda ayıları aslında avcı hayvanlar. Sivri köpek dişleri, çene yapısı ve kısa bağırsak et yemek için çok uygun. Demek ki milyonlarca yıl önce yaşayan ataları günümüzdeki pandalardan tamamen farklı bir şekilde beslenmiş olmalılar.
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Pandalar günümüzde neredeyse sadece bambuyla besleniyorlar. Pandaların yaklaşık iki ila üç milyon yıldır böyle beslendikleri biliniyordu bugüne kadar. Ancak kısa bir süre önce “Current Biology” dergisinde yayımlanan araştırma, bu teoriyi çürütüyor.