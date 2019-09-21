Panda ne zaman otçul oldu?
Panda ne zaman otçul oldu?
21 Eylül 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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Panda ayıları aslında avcı hayvanlar. Sivri köpek dişleri, çene yapısı ve kısa bağırsak et yemek için çok uygun. Demek ki milyonlarca yıl önce yaşayan ataları günümüzdeki pandalardan tamamen farklı bir şekilde beslenmiş olmalılar.
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Pandalar günümüzde neredeyse sadece bambuyla besleniyorlar. Pandaların yaklaşık iki ila üç milyon yıldır böyle beslendikleri biliniyordu bugüne kadar. Ancak kısa bir süre önce “Current Biology” dergisinde yayımlanan araştırma, bu teoriyi çürütüyor.
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Biyolog Fuwen Wei ile çalışan ekip, bambu diyetinin 5 bin ila 7 bin yıl önce başladığını söylüyor.
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Araştırmacılar Çin’in güneyindeki Yunnan bölgesinde yer alan dağlarda halen yaşamakta olan, soyları tükenen ve diğer memelilerin kemiklerini ve dişlerini incelediler. Yiyecekler yoluyla dişlerde ve kemiklerde depolanan atomların analizleri hayvanların beslenme biçimleri hakkında bilgi verdi.
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Buna göre pandalar 5 bin ila 7 bin yıl önce daha farklı. Bu da günümüzdekinden farklı olarak daha değişken bir çevrede yaşamış olmalarıyla ilgili.