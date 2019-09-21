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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çöp topladı 21 Eylül 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül “Dünya Temizlik Günü” etkinlikleri kapsamında eldivenini taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’de ormanlık alanda çöp topladı.
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Herkesin kendisine, çocuklarını örnek almasını isteyen İmamoğlu, “İstanbullular, kendilerini çocuklarına emanet etsinler. Çocuklar bu konuda muazzam bilinçli ve duyarlı. Çocuklar ne diyorsa onu yapsınlar, yeter. Yerleri kirletmeyelim” dedi.