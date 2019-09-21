İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çöp topladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çöp topladı
21 Eylül 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül “Dünya Temizlik Günü” etkinlikleri kapsamında eldivenini taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’de ormanlık alanda çöp topladı.
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Herkesin kendisine, çocuklarını örnek almasını isteyen İmamoğlu, “İstanbullular, kendilerini çocuklarına emanet etsinler. Çocuklar bu konuda muazzam bilinçli ve duyarlı. Çocuklar ne diyorsa onu yapsınlar, yeter. Yerleri kirletmeyelim” dedi.
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İmamoğlu, etkinliğin ardından yapımına 4 yıl önce İBB tarafından başlanan; ancak kurumlar arasında yaşanan “yetki karmaşası” nedeniyle inşası bitmeyen 1.7 kilometrelik Zekeriyaköy-Kilyos yolunun tamamlanan birinci etabında vatandaşların yoğun ilgisi altında incelemelerde bulundu.
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İmamoğlu, “Uzun zamandır bu yolun ihmal edildiğini öğrenince hızlıca çalışma başlattık. İBB’nin, ilçe belediyeleri ile didişen, tartışan bir kurum olmasını istemiyorum. Böyle bir anlayış, bu kadar kötü bir tavır tümüyle yok olmalı” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül “Dünya Temizlik Günü” etkinliklerinin Sarıyer ayağına katıldı. Belgrad Ormanları’nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, 2 farklı noktada hemşehrileriyle birlikte çöp topladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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“YERLERİ KİRLETMEYELİM”
“Bugünkü çöp toplama etkinliği, duyarlılığı ortaya koymak ya da insanlarda farkındalık geliştirmek adına yapılmış bir iş. Toplamakla baş etmemiz mümkün değil; ama atmamak daha değerli. İstanbul’un en güzel noktalarından birindeyiz. Nerede olursak olalım, sokağa çöp atmamalıyız. Daha da ilerisine giderek, çöpümüzü ayrıştırarak atmayı önemsiyoruz. Artık devir, bir geri dönüşüm devri.
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YOL İNCELEMESİNDE GELİN-DAMAT SÜRPRİZİ
14 Ağustos’ta Sarıyer’deki “Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı”ı gezen İmamoğlu, yapımına 4 yıl önce İBB tarafından başlanan, ancak kurumlar arasında yaşanan “yetki karmaşası” nedeniyle inşası bitmeyen 1.7 kilometrelik Zekeriyaköy-Kilyos yolunda da incelemelerde bulunmuştu. İmamoğlu, “Konuyla ilgili hemen yarın bir rapor istiyorum masamda” diyerek yardımcılarını uyarmıştı. İmamoğlu’nun Sarıyer’deki ikinci durağı da birinci etabı tamamlanan bu yol oldu. İmamoğlu’nu Zekeriyaköy girşinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında yolda incelemelerde bulundu ve yetkililerden kalan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bu sırada bölgedeki bir mekanda düğün törenlerini gerçekleştirecek olan Rümeysa Hilal Kaya ve Ali Kaya çiftinin, gelinlik ve damatlıkla İmamoğlu’nun yanına gelmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu. Gelin ve damat, İmamoğlu’na, “Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz” deyince, İmamoğlu, “İnşallah bana da kendinize de uğurlu gelirsiniz” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, genç çifte mutluluk diledi.
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Okyanusta, atıkların oluşturduğu bir kıtadan bahsediliyor. Dünyadaki iklim değişimi, çevrenin olumsuz etkilenmesi bu işin önemli bir parçası. Burada hem ulusal hem de uluslararası kuruluşların, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği içinde yapılan saha çalışmasına eşlik etmek istedim. Gönüllülük esası yeterli değil. 16 milyon insandan ya da bütün dünyada milyarlarca insandan bahsediyoruz. İstanbul gibi büyük bir metropol, bütün Türkiye’ye ışık tutar. Biz de eldivenimizi taktık, elimize poşeti alıp yere atılan çöp toplayacağız. Bütün hemşehrilerime diyorum ki; yere çöp atmayalım. Arabasından yola çöp atanları, sigara izmaritini atanları görünce canım çok sıkılıyor. Sahil aksında, pazar günü pikniğe gelenlerin bıraktığı çöpleri çalışma arkadaşlarım 3 günde temizleyebiliyor. Yapmayın. O güzel alanlar herkesin; ama oraları kirletmeyelim, kirletenleri de güzel dille uyaralım. İstanbullular, kendilerini çocuklarına emanet etsinler. Çocuklar bu konuda muazzam bilinçli ve duyarlı. Çocuklar ne diyorsa onu yapsınlar, yeter. Yerleri kirletmeyelim.” İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Belgrad Ormanları’ndan ayrıldı.
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GENÇ: “YETKİ KARMAŞASI AŞILDI”
Renkli görüntülerin ardından ilk konuşmayı yapan Genç, “Bu yol, bir kangrene dönüşmüştü. Yok ‘Sarıyer yapıyordu, yok Büyükşehir yapıyordu’ derken, çok ciddi sorunlar yaşandı. Ama yetki karmaşası aşıldı. 23 Haziran’dan sonra da yolun yapımı, inanılmaz bir çaba ile başladı. Bu kısa sürede toparlandığı için çok teşekkür ediyorum. Bu bir açılış değil, inceleme gezisi” dedi. İmamoğlu da vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:
“İNSANA HİZMET NOKTASINDA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ”
“Arkadaşlar yolun tamamının 3-4 ayda biteceğini söyledi; ama hızlanmasını istiyoruz. Uzun zamandır bu yolun ihmal edildiğini öğrenince hızlıca çalışma başlattık. İBB’nin, ilçe belediyeleri ile didişen, tartışan bir kurum olmasını istemiyorum. Böyle bir anlayış, bu kadar kötü bir tavır tümüyle yok olmalı. Yeni bir dönem başlattık. Geçenlerde 39 belediye başkanı ile bir araya geldik. 39 belediye başkanımızı da 10 bölge masasında bir araya getireceğiz. Bunu 2 ayda bir yapacağız. Belediye başkanları, İBB yöneticilerimizle bir araya gelecek, ilçelerindeki sorunları bir arada konuşacaklar. Seçildikten sonra bu işin partisi olur mu? Olmaz. Bitti. Zekeriyaköy’de giderdiğimiz bu eksiği, varsa Bağcılar’da da gidereceğiz, Maltepe’de de gidereceğiz. Hangi partiden olursa oldun, insana hizmet getirme noktasında özen göstereceğiz.” İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterileri altında Sarıyer’den ayrıldı.