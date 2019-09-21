9



GENÇ: “YETKİ KARMAŞASI AŞILDI”

Renkli görüntülerin ardından ilk konuşmayı yapan Genç, “Bu yol, bir kangrene dönüşmüştü. Yok ‘Sarıyer yapıyordu, yok Büyükşehir yapıyordu’ derken, çok ciddi sorunlar yaşandı. Ama yetki karmaşası aşıldı. 23 Haziran’dan sonra da yolun yapımı, inanılmaz bir çaba ile başladı. Bu kısa sürede toparlandığı için çok teşekkür ediyorum. Bu bir açılış değil, inceleme gezisi” dedi. İmamoğlu da vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:



“İNSANA HİZMET NOKTASINDA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ”

“Arkadaşlar yolun tamamının 3-4 ayda biteceğini söyledi; ama hızlanmasını istiyoruz. Uzun zamandır bu yolun ihmal edildiğini öğrenince hızlıca çalışma başlattık. İBB’nin, ilçe belediyeleri ile didişen, tartışan bir kurum olmasını istemiyorum. Böyle bir anlayış, bu kadar kötü bir tavır tümüyle yok olmalı. Yeni bir dönem başlattık. Geçenlerde 39 belediye başkanı ile bir araya geldik. 39 belediye başkanımızı da 10 bölge masasında bir araya getireceğiz. Bunu 2 ayda bir yapacağız. Belediye başkanları, İBB yöneticilerimizle bir araya gelecek, ilçelerindeki sorunları bir arada konuşacaklar. Seçildikten sonra bu işin partisi olur mu? Olmaz. Bitti. Zekeriyaköy’de giderdiğimiz bu eksiği, varsa Bağcılar’da da gidereceğiz, Maltepe’de de gidereceğiz. Hangi partiden olursa oldun, insana hizmet getirme noktasında özen göstereceğiz.” İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterileri altında Sarıyer’den ayrıldı.