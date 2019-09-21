Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Erdoğan kusur buldu, talimat verdi: Motorun sesini kısın 21 Eylül 2019, Cumartesi AA

Haber görseli
1
Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracını inceledi ve sürücü koltuğuna geçti. Adı "Tulga" konulan araçta kusur da bulan Erdoğan, çözümü için yetkililere talimat verdi.
Haber görseli
2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. İncelemesini araç içerisinden sürdüren Erdoğan, bir süre aracı kullandı, sonrasında da aracı imzaladı.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görmesi için alandan çıkacağı noktaya getirdiklerini söyledi.