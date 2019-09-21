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Araca ismini Erdoğan'ın vermesini istediklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık. Teşekkür etti bize, 'Elinize sağlık, devamını bekliyoruz' dedi. Biz de inşallah devamını yapacağız."



Öztürk, Tulga'nın, askerlerin korunmak için kafalarına taktıkları miğfer anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu da zırhlı bir araç ve askeri korumak için yapılmış. O yüzden Tulga ismini tercih ettik" diye konuştu.